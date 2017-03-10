Южно-Сахалинск, 10 марта, 2017, 06:10 — ИА Регнум. Адвокаты экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина и его бывшего заместителя Сергея Карепкина Ольга Артюхова и Александр Пережогин заявили в зале суда, что свидетели по делу намеренно оговаривают их подзащитных, передает корреспондент ИА REGNUM.

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9 марта в областном суде Южно-Сахалинска допрашивали свидетеля по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина — Анатолия Осадчего. Суд посчитал необходимым сделать допрос свидетеля Осадчего закрытым — он заявил, что ему угрожают, он боится. В доказательство Осадчий предоставил скриншоты СМС-сообщений с угрозами в его адрес. Адвокаты обвиняемых имеют свое мнение по этому поводу.

«Из представленной переписки Осадчего с неизвестными не следует, что она находится в причинно-следственной связи с рассматриваемым делом. Более того, здесь нет никаких оговорок по поводу суда, это все домыслы свидетеля. Как впрочем, и все дело, которое построено на оговорах свидетелей — Осадчего, Залпина, Сухоребрика и Томшина. Мы бы хотели, чтобы в этом судебном заседании все действительно узнали, что если люди посчитали нужным выполнить свой гражданский долг — чего им тогда опасаться? Вы, господин Осадчий, даже не посчитали нужным обратиться в правоохранительные органы, принесли какую-то странную переписку, которая появилась лишь накануне судебного заседания. Ранее вам не поступало никаких угроз. Мы продолжаем быть заинтересованными в том, чтобы это заседание стало предметом обсуждения широкой общественности, чтобы люди понимали, что здесь происходит. Пришло время отвечать за свои слова», — цитирует адвоката Ольгу Артюхову ИА Citysakh.ru.

«Все рыбаки Сахалинской области знают, что Осадчий дает заведомо ложные показания. Такие предложения (о взятке — прим.ред.) ни одному из рыбаков не поступали. У Осадчего есть к Карепкину неприязненные отношения, поэтому он его оговаривает. Противоречия заключаются в том, что Осадчий называет не те реки. Он упоминает реку Вознесенка, на которой в тот период рыбу не ловили. Это первое. Второе: Осадчий называет фирмы — «Аякс» и «Сахалинский рыбак — 3». Он там был генеральным директором с зарплатой 8 тысяч рублей. В «Аяксе» он не был даже учредителем. Поэтому отдавать свои деньги у него никаких оснований не было», — заявил адвокат Сергея Карепкина Александр Пережогин.

Скриншоты с СМС-угрозами адвокат считает «инсценировкой», необходимой для того, чтобы удалить прессу из зала суда.

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Главный обвиняемый — Александр Хорошавин — заявил, что его принципиальная позиция заключается в том, чтобы сделать процесс максимально открытым.

«Максимальная открытость, максимальная гласность — лучшее средство защиты в данном деле. Я считаю, что нет никаких оснований как закрывать допрос свидетеля, так и процесс в целом. Если говорить в частности, вы знаете, я Осадчего вижу первый раз в жизни. Ну, наверное, он был на каких-то совещаниях у меня, но я его не идентифицировал, что именно этот человек — Осадчий. С этим эпизодом я вообще не был знаком. И я могу понять его ходатайство — ну, боится человек, струсил, характеры разные у людей. Я представлю, как он боялся в кабинете у следователей, когда в отношении него было возбуждено уголовное дело, которое потом следователи закрыли, как только он дал показания, которые было нужно дать. Принципиальную мою позицию вы услышали, ну, а по нему конкретно — решайте сами», — заявил Александр Хорошавин.

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Адвокаты в беседе с журналистами признались, что «подобные угрозы» могут начать поступать и другим свидетелям по делу, в результате это может привести к тому, что процесс полностью закроют для СМИ.

«Мы все ждали честной игры, реальных фактов, подтверждающих коррупционную деятельность экс-главы региона и его подчиненных. Мы готовы были слушать, снимать, записывать, рассказывать читателям. По факту получилось — как получилось: как только на горизонте замаячили первые «доказательства», нас тут же удалили из зала заседаний. Так есть ли эти доказательства? «Был ли мальчик?» — поделилась мнением журналист ИА Citysakh.ru Екатерина Верик.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по обвинению экс-главы Сахалинской области Александра Хорошавина в коррупционных действиях насчитывает 152 тома, следователями собрано 200 вещественных доказательств. Между тем адвокат Хорошавина не обнаружил в деле самого знаменитого «вещдока» — ручки за 36 миллионов рублей. Жители островного региона, опрошенные журналистами, Хорошавина достойным губернатором не считают. В ответах людей, особенно пожилых, чаще всего звучало определение «негодяй». Людей можно понять — богатейший регион превращен в занюханное «гетто», где даже в столице люди живут в полусгнивших аварийных бараках. Тем более необходимо показать общественности, что все обвинения против Хорошавина подкреплены весомой доказательной базой.