Вашингтон, 10 марта, 2017, 06:19 — ИА Регнум. Вашингтон предпримет любые необходимые меры для привлечения к ответственности лиц, причастных к публикации секретных материалов ЦРУ на портале WikiLeaks. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в эфире телеканала Fox News.

Coentor WikiLeaks, настенные граффити

По его словам, в настоящее время Вашингтон проводит «тщательные проверки» опубликованных WikiLeaks материалов, в том числе на предмет их подлинности.

«Если это действительно документы ЦРУ, то речь идёт об одном из наиболее серьёзных подрывов национальной безопасности США за последнее время», — заявил Майкл Пенс. При этом он подчеркнул, что данная утечка произошла ещё в период работы предыдущей администрации Белого дома.

Вице-президент США также не дал однозначного ответа на вопрос о том, планируют ли американские власти выдвигать обвинения в связи с публикацией против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа.

Отметим, что сам Ассандж в ходе онлайн-конференции 9 марта назвал причиной утечки данных ЦРУ некомпетентность службы и отметил, что ведомство «полностью утратило контроль над своим арсеналом кибероружия». «Это пример чудовищной некомпетентности — создать такой арсенал, хранить его в одном месте и не быть в состоянии его защитить», — отметил он.

При этом заявления в Вашингтоне о связях WikiLeaks с Россией Джулиан Ассандж назвал попытками отвлечь внимание от масштабной разоблачительной публикации.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о федеральном уголовном расследовании, начатом ФБР и ЦРУ для установления источников утечки. По информации телеканала CNN, в ходе расследования считается важным выяснить, была ли секретная информация предоставлена сотрудником ведомства или к утечке причастен подрядчик. Сообщается, что по данному делу ФБР готовится опросить несколько сотен человек.

Как передавало ИА REGNUM, 7 марта портал WikiLeaks опубликовал около 9 тысяч секретных документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети американского Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Вирджинии.

Из документов следует, что спецслужбы имеют возможность использовать уязвимости смартфонов, телевизоров и другой техники для получения личной информации их пользователей, в том числе из защищённых мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram. В ближайшее время WikiLeaks обещает опубликовать новые документы на эту тему.

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