Петропавловск-Камчатский, 10 марта, 2017, 06:07 — ИА Регнум. Камчатка попала в пятерку лидеров антирейтинга Российского союза автостраховщиков (РСА) как один из самых убыточных регионов страны на рынке ОСАГО. Кроме того, указывается и на большое количество мошенников, торгующих поддельными полисами, передает корреспондент ИА REGNUM.

kuhnmi Камчатка

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По данным РСА, на Камчатке один из самых больших размеров выплат по страховым случаям — в среднем это 95,2 тыс. рублей, в то время как в среднем по России почти на 25 тыс. рублей меньше.

«Мы рассчитываем, что этот рейтинг обратит внимание местных властей на проблемы региона в этой сфере. Доступность полисов ОСАГО зависит не только от страховых компаний, но и от создавшегося климата», — прокомментировал рейтинг президент РСА Игорь Юргенс.

Убыточность на рынке ОСАГО корреспонденту ИА REGNUM подтвердили и в филиале одной из страховых компаний в столице Камчатки.

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«Не выгодно. Страховых случаев очень много. В том числе, это частично зависит и от долгой зимы в регионе. Машины часто бьются на гололеде. Есть мошенники, услугами которых пользуются некоторые автомобилисты. Убыточность ОСАГО значительно превышает сборы по всем остальным видам страхования. Получив страховых взносов по ОСАГО, например на 10 млн рублей, мы можем почти 20 млн рублей потратить на выплаты», — сказали в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке несколько последних лет наблюдаются большие проблемы с ОСАГО. Особенно актуальна эта тема под конец года, когда у большинства автовладельцев подходит срок менять полисы. Тогда в офисах страховых компаний скапливаются огромные очереди — люди записываются за месяц и ночами дежурят под дверьми. Все осложняется еще и тем, что в день автостраховщики выдают всего по несколько документов. Кроме того, известны случаи, когда на Камчатке страховщики предлагали «автогражданку» при условии одновременного страхования жизни или жилья.

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В регионе для решения проблем с ОСАГО прошло уже множество совещаний. Пока найдено только одно решение — подготовить документы для включения Камчатки в систему «Единого агента РСА». Она позволяет страховой компании продавать полисы ОСАГО от имени других страховщиков.