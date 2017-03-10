Канзас-Сити, США, 10 марта, 2017, 05:24 — ИА Регнум. Суд в Канзасе отказал в ходатайстве об освобождении под залог жителя штата, подозреваемого в организации подготовки теракта в мусульманском центре в Гарден-Сити, передает Associated Press.

George Hodan Суд

Согласно заявлению судьи, гражданин США, 47-летний Патрик Евгений Штейн, представляет общественную опасность из-за своих «антимусульманских взглядов». Также имеются «значимые улики», что он являлся главарем террористической организации, поэтому не засуживает снисхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в штате Канзас были задержаны трое мужчин, обвиняемых в заговоре с целью организации взрыва жилого дома и мечети мигрантов из Сомали в Гарден-Сити.

По информации ФБР, Патрик Штейн и его сообщники, 49-летний Кертис Аллен, 49-летний Гэвин Райт планировали осуществить взрыв жилого комплекса со 120 жителями-мусульманами из Сомали в Гарден-Сити, для чего планировалось осуществить четыре взрыва автомобилей по разным сторонам здания. Теракт планировался после окончания президентских выборов в США.