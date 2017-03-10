Нью-Йорк, США, 10 марта, 2017, 05:07 — ИА Регнум. Специальный советник ООН по Бурунди Джамал Беномар доложил Совету Безопасности сутуацию с правами человека в африканской стране, передает Associated Press.

Doublearc Бурунди

По его словам, в Бурунди продолжается жесточайший гуманитарный кризис, который усугубляется преследованиями людей со стороны президента Пьера Нкурунзизы. Из страны приходят сообщения об исчезновениях людей и внесудебных казнях политических противников президента, выступающих против конституционной реформы, которая позволит Нкурунзизе баллотироваться на четвертый срок.

Ситуация усугубляется тем, что правительство отказалось проводить переговоры с оппозицией или разрешить развертывание наблюдателей за соблюдением прав человека ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, число беженцев из Бурунди в связи с политическим и гуманитарным кризисом на данный момент составляет 385 тыс. человек. По расчетам, до конца года страну покинет больше 100 тыс. вынужденных переселенцев, общее число беженцев из Бурунди в 2017 году может превысить 500 тыс. человек.

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