Брюссель, 10 марта, 2017, 03:50 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Балканские страны должны вскоре вступить в Европейский Союз, передает Reuters.

Белград, 1999 Начало «европейского пути» бывшей Югославии

Несмотря на то, что Юнкер ранее обещал «никого не принимать» в ЕС до конца действия его мандата в 2019 году, сейчас он не так категоричен.

«Страны Западных Балкан имеют недвусмысленную европейскую перспективу», — сообщил Юнкер в ходе саммита в Брюсселе. В качестве одного из показателей, доказывающих возможность вступления в ЕС, называется «успешное проведение реформ».

Европейские политики отмечают, что заявление Юнкера «будет иметь значение» для Балкан, которые все больше «разочаровываются в европейском пути» и возвращаются к «историческим связям с Россией».

В настоящий момент Еврокомиссия ведет переговоры о членстве в ЕС с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией, Македонией, Сербией и Косово. Все они появились после крушения бывшей Югославии в результате развязанной при участии США и их европейских союзников гражданской войны 1990-х годов.