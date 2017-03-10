Биробиджан, 10 марта, 2017, 03:51 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области последние несколько лет наблюдается постоянный спад рождаемости. Согласно последним данным, за 2016 год родилось 2 213 детей, что на 136 детей меньше, чем в 2015. Между тем, на протяжении ряда периодов уровень рождаемости показывал обратную динамику, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Eao.ru Здание Правительства Еврейской Автономной области

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По информации Еврстата, за прошлый год родилось 2 213 детей: первые — 806 детей, вторые — 891 ребёнок, третьи — 374, четвёртые — 83, пятые и более — 59. В 2015 году родилось 2 349 детей, в 2014 году — 2 359.

Если рассматривать статистические данные с 2008 года, то сначала наблюдается резкое снижение числа родившихся детей. В 2008 году их насчитывалось 2 587, в 2009 году число родившихся уменьшилось на 149 детей, в 2010 году — ещё на 30 детей.

В последующие годы Еврейской автономной области не удалось достичь показателя 2008 года. Тем не менее, после 2010 года, когда на свет появилось 2 408 детей, к 2011 году показатель увеличился на 80 детей (2 488 детей). Следующие несколько лет численность родившихся детей вновь начала падать: в 2012 году их было 2 449, в 2013 году — 2 351 ребёнок. Небольшой скачок наблюдался в 2014 году, родилось 2 359 детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, экспертно-аналитический центр при Общественной палате РФ определил Якутию на 11-е место в рейтинге рождаемости по стране. Однако среди других регионов Дальнего Востока республика оказалась на первом месте. Следом идёт Чукотка — автономному округу отдали 28-е место в федеральном списке, Камчатка находится на 31-м месте, Хабаровский край — на 45-м месте.

Остальные дальневосточные регионы оказались в конце списка. Сахалин — 52-е месте, Приморье — на 53-м, Амурская область — на 62-м, а Еврейская автономия — на 64-м. Третью снизу строчку федерального рейтинга заняла Колыма, у региона 83-е место.