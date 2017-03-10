Дюссельдорф, Германия, 10 марта, 2017, 03:39 — ИА Регнум. Нападение на людей на железнодорожном вокзале в Дюссельдорфе совершил 36-летний уроженец бывшей Югославии. Об этом сообщается на официальной странице городской полиции в соцсети Facebook.

Petr Kratochvil Топор

Уточняется, что подозреваемый является жителем немецкого города Вупперталь. В правоохранительных органах не исключают, что мужчина может страдать психическим расстройством. В настоящее время он находится в больнице.

По уточнённым данным, в результате инцидента ранения получили семь человек. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Сообщается также, что предварительное расследование указывает на отсутствие у нападавшего каких-либо сообщников.

Отметим, что ранее агентство Associated Press со ссылкой на представителя полиции сообщало о задержании второго подозреваемого. Также сообщалось, что нескольким подозреваемым в причастности к инциденту удалось скрыться.

По информации Spiegel, полиция задержала ещё двух лиц, однако неизвестно, имеют ли они отношение к нападению.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 9 марта мужчина с топором напал на людей на главном железнодорожном вокзале Дюссельдорфа. После инцидента вокзал был закрыт, движение поездов к станции приостановлено.