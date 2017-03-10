Пекин, 10 марта, 2017, 03:37 — ИА Регнум. Китаю и Индии необходимо наладить взаимное доверие в целях совершенствования двусторонних отношений и получения выгод от более тесных связей. Рост числа китайских инвестиций в индийскую экономику позволит преодолеть наличествующие противоречия, сообщает 10 марта в своем материале обозреватель китайского издания Global Times

Narendra Modi Премьер-министр Индии Нарендра Дамодардас Моди и Председатель КНР является Си Цзиньпин

«Похоже, что в ближайшие несколько лет настанет золотая эра для китайских частных компаний, инвестирующих в Индию. Вероятно, что коммерческое смешение поможет развитию двустороннего политического доверия между Пекином и Нью-Дэли», — предполагает автор материала Ху Вэйцзя.

Как утверждает эксперт, ссылаясь на информацию индийского издания Times of India, правительство Индии ведет переговоры почти с 300 мировыми компаниями, чтобы привлечь инвестиции в страну, при этом почти половина капитала привлекается именно из Китая, заявило недавно издание. В 2016 году китайские прямые инвестиции в Индию были почти в шесть раз выше, чем годом ранее даже несмотря на индийские призывы к бойкоту китайских товаров. Стремительный рост инвестиций ожидается и в 2017 году.

Кроме того, согласно недавним исследованиям Брукингского института США, «почти 90 процентов среди кандидатов в мировой средний класс из следующего миллиарда, находится в Азии», при этом порядка 380 млн — это индийцы и 350 млн — китайцы.

«Совершенно понятно, почему несчётное количество китайских фирм проявляют нарастающий интерес к индийскому потребительскому рынку», — заявляет Ху. «Индия сократила ограничения на инвестиции и еще сильнее открыла свои рынки иностранным инвесторам, что является одной из причин вала инвестиций из Китая. Некоторые хорошо известные китайские частные корпорации, такие как телекоммуникационный гигант Huawei, проявили огромный энтузиазм по инвестированию в страну после того. как индийское правительство продемонстрировало большую открытость».

По мнению обозревателя, Индия испытает нарастающий инвестиционный вал в страну из Китая в течение нескольких следующих лет, что принесет больше доверия и в перспективе снизит напряжённость в отношениях с китайскими государственными предприятиями, где основным выгодоприобретателем является китайское правительство.

Однако, как полагает Ху, по мере расширения индийского производственного сектора, китайско-индийские отношения стали более конкурентными, нежели комплементарными в экономике и торговле. Начала наращиваться неопределённость в двусторонних отношениях. Тем не менее, все большее количество китайских фирм инвестируют в Индию, что является одним из лучших способов улучшения экономической комплементарности и продвижения взаимного доверия.

«Китайский министр иностранных дел Ван и заявил в среду, что Китай будет рассматривать модель «БРИКС плюс», выстраивая диалог между развивающимися странами в попытке расширить круг друзей БРИКС», — озвучил опасения ряда индийских изданий Ху Вэйцзя. «Индийские СМИ увидели слишком многое в словах министра, поскольку некоторые заподозрили Китай в попытке снизить индийское влияние путем приглашения прокитайских стран вроде Пакистана присоединиться к клубу, что является спекуляцией, не опирающейся ни на какой фактический базис».

Это есть, по мнению обозревателя, пример недостатка доверия между Китаем и Индией, что и порождает различного рода спекуляции, который необходимо устранить. Он убежден, что расширение «круга друзей БРИКС» принесет выгоды всем членам клуба без исключения, а также улучшит взаимоотношения и сотрудничество, устранив при этом недоверие между Китаем и Индией.

ИА REGNUM напоминает, что ранее обозреватель обращал внимание на риски взрывного промышленного роста Индии, которые он несет китайскому производству. Однако убежденность в достаточной «взрослости» китайской экономики, заставляет его в большей степени оценивать это как благо для потребительского рынка Китая в связи с возросшей конкуренцией со стороны индийских товаров, что подтолкнет китайский рынок к большему развитию.

При этом, некоторые индийские специалисты из Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру в Нью-Дели полагают, что две крупные экономики Индии и Китая, находящиеся по соседству будут в будущем оказывать возрастающее влияние на формирование пост-американского мирового порядка, где Китай пока держит пальму первенства.