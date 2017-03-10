Москва, 10 марта, 2017, 03:37 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 9 марта подтверждено семь нарушений режима прекращения боевых действий в провинциях Дамаск, Латакия и Хама. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Alexas_Fotos Сирия в огне

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано семь нарушений в провинциях Дамаск (1), Латакия (5) и Хама (1)», — говорится в документе.

Турецкой частью представительства было зафиксировано десять нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск, Деръа, Идлиб, Хама и Хомс, однако в ходе разбирательств по данным эпизодам ни одного факта нарушения российской стороной подтверждёно не было.

Читайте также: Есть ли у союза США, России и Турции запас прочности?

Сообщается, что в течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённого пункта Бкария провинции Латакия и района Аль-Ваер города Хомс. Общее количество населённых пунктов, заключивших соглашения о примирении, таким образом, увеличилось до 1335.

Продолжены переговоры о прекращении огня с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 135 вооружённых формирований.

Читайте также: Пентагон: Россия наращивает систему ПВО в Сирии

Под контроль правительственных войск Сирии за сутки перешло 116 квадратных километров территории. В общей сложности с начала текущего года под контроль правительства перешло более 3023 квадратных километров территории, от формирований террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождён 171 населённый пункт.

Читайте также: Пушков: Победить террористов в Сирии без участия России невозможно

Напомним, режим прекращения боевых действий введен в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Режим прекращения огня не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.