Палермо, Италия, 16 июля, 2020, 15:06 — ИА Регнум. Прокуратура Палермо рассматривает возможность возбуждения дела по факту непринятия необходимых мер по защите города от подтопления, сообщили в ведомстве в четверг, 16 июля.

Сотрудники прокуратуры изучат вопрос о том, была ли у властей возможность не допустить, чтобы обрушившийся на Палермо ливень привел к столь разрушительным последствиям.

Как сообщалось ранее, по данным метеорологов, за несколько часов в городе выпала годовая норма осадков. Ливень был самым интенсивным за всю историю наблюдений. Подтоплены улицы и первые этажи домов. Сотрудники спасательных служб работают на 300 объектах. Информация о жертвах не подтверждается.