Вашингтон, 10 марта, 2017, 03:09 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $150 млн на военную помощь Украине, сообщается на официальном сайте Конгресса.

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В ходе голосования по законопроекту об ассигнованиях на 2017 год на военные нужды 371 член нижней палаты проголосовал «за», 48 членов высказались «против». Теперь документ должен утвердить Сенат.

Согласно законопроекту, $150 млн могут быть затрачены Пентагоном на предоставление Киеву военной помощи, в том числе «летального оружия оборонительного характера», а также на обучение личного состава Вооруженных сил Украины, снаряжение, разведывательную и логистическую поддержку.

Отметим, что в ходе обсуждений документ претерпел изменения, и сумма военной поддержки Украины была урезана более чем вдвое: в декабре минувшего года в оборонном бюджете США на эти цели закладывалось 350 млн долларов.

В 2016 году на поддержку программ безопасности и Вооруженных сил Украины Соединенными штатами было выделено $300 млн.

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