Вашингтон, 10 марта, 2017, 03:02 — ИА Регнум. Государственный департамент США пообещал «сделать все возможное», чтобы взять журналистов в поездку Рекса Тиллерсона в Азию, однако пока в выбранном самолете «не хватает места», передает Reuters.

«Мы все еще разрабатываем логистику для этой поездки и пока не можем окончательно говорить о том, сможем ли мы разместить какую-либо прессу на самолете госсекретаря, — сообщил пресс-секретарь Госдепа Марк Тонер. — Государственный департамент сделает все возможное, чтобы разместить контингент СМИ на борту».

Ранее на этой неделе госсекретарь Тиллерсон сообщил, что представители СМИ не будут сопровождать его в ходе поездки 15−19 марта в Японию, Южную Корею и Китай.

Решение Тиллерсона вызвало протест со стороны крупнейших СМИ, в том числе BBC, CNN, The New York Times, The Washington Post и Reuters, которые посчитали его «немыслимым».

Позднее в качестве объяснения отказа на участие СМИ в поездке Госдеп сообщил, что причиной является малый размер самолета, в котором журналистам «нет места».

Известно, что с 1969 года госсекретари США брали с собой прессу во все свои заграничные поездках. Исключение составляла «тайная» поездка Генри Киссинджера в Китай в 1971 году.