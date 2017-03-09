Ла-Пас, 10 марта, 2017, 02:41 — ИА Регнум. Власти Боливии хотят провести летом 2017 года Всемирную конференцию народов, посвящённую защите прав мигрантов, в ответ на ужесточение иммиграционной политики новой администрацией США, передаёт агентство ABI.

Joel Alvarez Президент Боливии Эво Моралес

Как заявил президент Боливии Эво Моралес на пресс-конференции 9 марта, в рамках новой политики Белого дома из Соединённых Штатов могут быть выдворены до 3 млн мигрантов.

«Мы призываем народы мира к работе над созданием универсального гражданства и устранением границ», — сказал президент Боливии.

Эво Моралес навал недопустимой ситуацию, когда существуют стены для беженцев и мигрантов, в том числе выходцев из стран Латинской Америки, но нет «никаких преград для военных вторжений, посредством которых разворовываются природные ресурсы народов».

На конференцию, которую планируется провести 20−21 июня 2017 года в Тикипайе, боливийские власти приглашают членов правительств, экспертов, представителей общественных движений из разных стран мира.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент США Дональд Трамп издал новый указ об ужесточении иммиграционной политики после того, как подписанный им в январе документ был заблокирован по решению суда.

Указ временно запрещает въезд в США гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали и Ирана. Кроме этого, на 120 дней приостанавливается действие программы приёма беженцев в США, но в отличие от предыдущего указа, данная мера теперь не распространяется на тех, кого уже приняли или обязались принять в страну.

Отметим, что ряд штатов, среди которых Гавайи, Нью-Йорк и Вашингтон, уже заявили о намерении опротестовать в суде и новый указ главы государства. Документдолжен вступить в силу 16 марта.

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