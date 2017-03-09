Берлин, 10 марта, 2017, 02:44 — ИА Регнум. Согласно последнему опросу избирателей Германии, отставание социал-демократов (СДПГ) от коалиции христианских социалистов и христианских демократов (ХДС-ХСС) Ангелы Меркель сократилось до 1%, передает Reuters.

Arne Müseler Лидер СДПГ Зигмар Габриэль

Согласно опросу Deutschland Trend, рейтинг ХДС-ХСС на данный момент составляет 32%, у СДПГ — 31%. По данным поллстера, коалиция Меркель за последние недели потеряла около 2% поддержки избирателей.

Однако сама госпожа канцлер популярнее своего соперника, бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца, которого намерены избрать канцлером социал-демократы в случае победы на выборах в бундестаг. Рейтинг Меркель составляет 60%, рейтинг Шульца — 52%.

Другие партии, которые также будут участвовать в выборах, остались на прежних позициях. Правая «Альтернатива для Германии» находится на третьем месте с 11% поддержки избирателей, экс-коммунисты из «Левых» и «Зеленые» имеют по 8%, «Свободные демократы» — 6% потенциальных голосов.

Стоит отметить, что по данным Spiegel, опубликованным 8 марта, процент поддержки основных партий несколько отличается. Согласно его опросу, блок ХДС-ХСС по-прежнему впереди с 33,6%. Их отделяют 2,4% от партии СДПГ, за которую проголосовали бы 31,2%. Далее идут «Альтернатива для Германии» с 9,4% и «Свободная демократическая партия» с 7,0%. У «Левых» — 7,6%, у «Зеленых» — 6,7%.

Напомним, выборы в бундестаг Германии пройдут 24 сентября. Согласно избирательному законодательству ФРГ, победившей партии будет предложено право сформировать правительство и назначить канцлера.