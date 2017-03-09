Владивосток, 10 марта, 2017, 02:21 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы накануне, 9 марта, временно отстранил от должности мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который вместе с младшим братом Андреем Пушкаревым и директором МУПВ «Дороги Владивостока» Андреем Лушниковым проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

VL.ru Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев

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«Игорь Пушкарев по ходатайству следователя временно отстранен от должности на период предварительного следствия и суда», — прокомментировала пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

На официальной странице мэра в Facebook вчера рано утром было опубликовано сообщение, что следствие пытается добиться его временного отстранения от должности. Предлог — оказание давления на свидетелей.

«Когда следствие не может доказать главное обвинение, оно начинает искать любые другие зацепки. Цель одна — арестованный человек обязательно должен получить обвинительный приговор», — уверен Пушкарев.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Владивостока был задержан 1 июня 2016 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе при организации закупок строительных материалов для ремонта городских дорог.

Уголовное дело строится на материалах УФАС по Приморскому краю, которые Пятый арбитражный апелляционный суд к настоящему моменту признал незаконными. Кроме того, «Востокцемент» простил МУПВ «Дороги Владивостока» задолженность в размере 962 миллиона рублей, ликвидировав ущерб для города.

В конце февраля Басманный суд Москвы продлил срок заключения Пушкарева под арестом до 30 мая. Сам фигурант вину отрицает, по его словам, следствие скрывает доказательства его невиновности.