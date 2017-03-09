Париж, 10 марта, 2017, 02:09 — ИА Регнум. Полиция Франции сообщила об аресте еще двоих подозреваемых по делу о теракте 2015 года в Париже, жертвами которого стали 130 человек, передает Associated Press.

Maya-Anaïs Yataghène Терракты в Париже, ноябрь 2015 года

Согласно раскрытой информации, арестованными являются 32-летний выходец из Марокко Усама Атар, который координировал террористическую атаку из Сирии, и 23-летний гражданин Туниса Сафьян Аяри, участник террористической ячейки во Франции.

Напомним, теракт 13 ноября 2013 года в Париже унес жизни не менее 130 человек, 350 получили ранения. За один день террористами были совершены несколько взрывов во французской столице, расстрелы посетителей ресторанов и концертного зала «Батаклан».

Ответственной за нападение считается террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом месяце в Бельгии были выдвинуты обвинения двум другим подозреваемым по делу о теракте в Париже, которые помогли изготовить поддельные документы для Халида эль-Барауи, основного организатора терактов. Они были осуждены в рамках общего дела о подделке документов, в рамках которого обвинялись 14 человек.