Москва, 10 марта, 2017, 02:03 — ИА Регнум. Страны западной коалиции во главе с США могут обсуждать борьбу с террористами в Сирии без участия Москвы, но одержать победу над ними без России невозможно, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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«68 стран, входящие в западную коалицию, будут обсуждать борьбу с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) без России. Встречаться и обсуждать без России можно — победить нельзя», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее администрация президента США Дональда Трампа пригласила представителей более 60 государств, международных организаций на конференцию, посвящённую обсуждению усилий по борьбе с террористами в Сирии.

Как ожидается, мероприятие пройдёт 22−23 марта в Вашингтоне. Конференция состоится без участия российской стороны.

«Россия не будет принимать участия во встрече, так как она не является частью коалиции», — заявил журналистам 9 марта и.о. начальника пресс-службы Госдепартамента США Марк Тонер.

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