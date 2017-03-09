Брюссель, 10 марта, 2017, 01:46 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск был переизбран на пост главы Европейского совета — несмотря на противодействие правительства своей родной страны, передает Reuters.

jamajkamusic Польша в изоляции

Несмотря на то, что правительство премьер-министра Беаты Шидло выступало против кандидатуры, Туск надеется «найти общий язык» с правительсивом Польши и защитить его от изоляции в ЕС.

«Я намерен сотрудничать с каждым членом Совета Европы, — заявил Туск в ходе пресс-конференции после переизбрания. — и я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить польское правительство от политической изоляции в Европе».

Сообщается, что на вопрос, как он будет общаться с правым правительством в Варшаве, Туск ответил: «Я буду общаться с польским правительством на польском языке».

На что последовало замечание председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера: «Надеюсь, это будет язык, который понимает польское правительство».

Напомним, правящая польская партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского накануне выборов главы Евросовета обвинила Туска в превышении полномочий и действиях против интересов Польши. МИД Польши заявил, что «сделает все возможное, чтобы повторное назначение не состоялось».

Тем не менее, 9 марта Туск был переизбран на должность председателя Европейского совета. За его кандидатуру проголосовали 27 из 28 стран ЕС.