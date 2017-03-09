Киев, 10 марта, 2017, 01:39 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получил письмо от Генпрокуратуры России, в котором говорится, что к российским властям не поступало обращений от экс-президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести войска на Украину.

Вадим Чуприна Юрий Луценко

«Пришло письмо от Генпрокуратуры РФ. Пишут, что ни Администрация президента РФ, ни Совет Федерации РФ не получали никакого письма Януковича об использовании войск РФ на территории Украины», — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Напомним, в январе Игорь Луценко заявлял, что секретариат ООН передал Киеву копию документа с просьбой Виктора Януковича ввести на Украину российские войска.

По его словам, постпредом Украины при ООН была запрошена копия письма постпреда России Виталия Чуркина от 3 марта 2014 года и копия обращения Виктора Януковича к Генеральному секретарю ООН.

Как утверждает Луценко, просьба о введении российских войск поступала от Януковича 1 марта 2014 года, что является «неоспоримым доказательством госизмены» со стороны главы государства.

В феврале этого года сам Виктор Янукович в интервью по случаю трёхлетия государственного переворота на Украине заявил: «Я не просил вводить войска на Украину. Это не так».

Он отметил, что главной целью заявления, направленного президенту России Владимиру Путину, было «остановить банды нелегалов», то есть незаконные вооружённые формирования, которые начали уничтожать людей в Донбассе, никому не подчиняясь. «Я пытался свой народ защитить, и сделать это в рамках своих полномочий», — сказал Янукович.

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