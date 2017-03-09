Москва, 5 мая, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведёт заключительную встречу с правительством, которое после инаугурации президента сложит с себя полномочия, сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой репортёр опубликовал в Telegram-канале.

«До инаугурации президент проведет заключительную встречу с кабинетом министров», — заявил Зарубин, добавив, что итоги работы правительства подведёт президент.

Помимо этого, в Москве 8 мая пройдёт саммит Евразийского экономического совета.

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