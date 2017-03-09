Дюссельдорф, Германия, 10 марта, 2017, 01:25 — ИА Регнум. Полиция Дюссельдорфа задержала ещё одного подозреваемого в нападении на людей на железнодорожном вокзале, передаёт Associated Press.

Petr Kratochvil Топор

Как сообщил журналистам официальный представитель полиции, ещё нескольким подозреваемым в причастности к инциденту удалось скрыться.

Подробностей о личностях задержанных правоохранительные органы не приводят. Пока неизвестно, рассматривается ли произошедшее как теракт.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 9 марта мужчина с топором напал на людей на главном железнодорожном вокзале Дюссельдорфа. По уточнённым данным, ранения получили пять человек.

Нападавший был задержан, однако в полиции не исключили, что он мог действовать не один. Вокзал после инцидента закрыт, движение поездов к станции приостановлено.