Голевая ничья в матче между «Шальке-04» и «Боруссией»
Берлин, 10 марта, 2017, 00:56 — ИА Регнум. 9 марта на стадионе «Фельтинс-Арена» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Шальке-04» и «Боруссия» (Менхенгладбах). Матч завершился со счетом 1:1.
На 15-й минуте матча немецкий вингер Йонас Хофманн открыл счет после разрезающего паса Ларса Штиндля — 0:1.
Через 10 минут австрийский вингер Гвидо Бургшталлер сравнял счет точным бильярдным ударом в дальнюю шестерку — 1:1. Ассистом отметился Леон Горецка.
Статистика матча («Шальке-04"/"Боруссия»)
Удары 23/5
Удары в створ 8/3
Владение 52%/48;
Фолы 11/11
Составы на матч:
«Шальке-04»: Фарманн, Хёведес, Колашинац, Керер, Насташич, Гайс, Калиджури, Горецка, Стамбули, Бургшталлер, Шопф.
«Боруссия»: Цоммер, Колоджейчак, Вестегорд, Вендт, Янчке, Штробль, Дауд, Штиндль, Хофманн, Джонсон, Рафаэль.
Главный арбитр матча: Бьорн Кёперс.
Предупреждения: Штробль — 3, Керер — 10, Гайс — 14, Янчке — 38.
Голы: Хофманн 15 — 0:1, Бургшталлер 25 — 1:1.