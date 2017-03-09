Берлин, 10 марта, 2017, 00:56 — ИА Регнум. 9 марта на стадионе «Фельтинс-Арена» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Шальке-04» и «Боруссия» (Менхенгладбах). Матч завершился со счетом 1:1.

Andy03 Футбольный мяч

На 15-й минуте матча немецкий вингер Йонас Хофманн открыл счет после разрезающего паса Ларса Штиндля — 0:1.

Через 10 минут австрийский вингер Гвидо Бургшталлер сравнял счет точным бильярдным ударом в дальнюю шестерку — 1:1. Ассистом отметился Леон Горецка.

Статистика матча («Шальке-04"/"Боруссия»)

Удары 23/5

Удары в створ 8/3

Владение 52%/48;

Фолы 11/11

Составы на матч:

«Шальке-04»: Фарманн, Хёведес, Колашинац, Керер, Насташич, Гайс, Калиджури, Горецка, Стамбули, Бургшталлер, Шопф.

«Боруссия»: Цоммер, Колоджейчак, Вестегорд, Вендт, Янчке, Штробль, Дауд, Штиндль, Хофманн, Джонсон, Рафаэль.

Главный арбитр матча: Бьорн Кёперс.

Предупреждения: Штробль — 3, Керер — 10, Гайс — 14, Янчке — 38.

Голы: Хофманн 15 — 0:1, Бургшталлер 25 — 1:1.