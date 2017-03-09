Пекин, 10 марта, 2017, 00:57 — ИА Регнум. Китай построит подводную лабораторию, в которой смогут разом находиться десятки людей, заявил 9 марта директор национального центра глубинных подводных исследований Китая Янь Кай, передает газета «Жэньминь жибао».

Oosif.ru Батискаф Цзяолун

«Китайская управляемый глубоководный аппарат «Цзяолун» может находиться под водой в течение 12 часов с несколькими работниками на борту. Тем не менее, в будущем, глубоководная «космическая станция» сможет оставаться под водой до двух недель или даже нескольких месяцев», — пояснил Янь.

По его словам, строительство глубоководной станции является не менее трудоемким или сложным процессом, нежели выведение на орбиту космической станции. По его словам, станция должна будет обладать целым набором оборудования, включая небольшие пилотируемые субмарины, в которых ученые смогут отправляться на исследование морского дна, его фауны, минералов и залежей полезных ископаемых.

Важной проблемой, стоящей перед проектом, является обеспечение энергией. Одним из возможных вариантов является использование ядерных реакторов. Однако ключевым вызовом является, всё, же необходимость обеспечения проекта особо прочными материалами, способными выдерживать высокое давление.

Китайским министр науки и технологий Вань Ган объяснил на национальной научно-технической рабочей конференция в январе, что программа глубоководной станции является одним из ключевых проектов страны в рамках развития науки и техники. Более того, подготовка к его осуществлению уже начата.

Напомним, что ранее стало известно о совместном российско-китайском проекте создания первой в мире гражданской подводной лодки, предназначенной для перевозки туристов и способной погружаться на глубину не более 24 метров с 40 пассажирами на борту.