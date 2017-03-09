Москва, 10 марта, 2017, 00:36 — ИА Регнум. Украина использует Международный суд ООН в Гааге как площадку для выдвижения политизированных обвинений, которые находятся вне юрисдикции данного суда. Об этом говорится в комментарии МИД России в связи с начавшимися слушаниями по иску Киева против Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

edgarwinkler ООН

«Россия изложила свою позицию: Украина использует Суд как площадку для озвучивания политизированных обвинений, выходящих за пределы юрисдикции Суда, привела доказательства того, что Украина не обосновала надлежащим образом свои претензии, а также изложила объективную картину ситуации на Юго-Востоке Украины и в Крыму», — отмечают в ведомстве.

6−9 марта в Международном суде прошли слушания по иску Украины против России о применении Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма, а также Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.

Киев обвиняет Москву в поддержке терроризма, пропаганде, подрывной деятельности, запугивании, политической коррупции и кибератаках. Также украинские власти утверждают, что Россия дискриминирует крымских татар и этнических украинцев в Крыму.

Российская сторона принимает участие в процессе. Ранее стало известно, что делегация России на слушаниях переделала судейской коллегии 800-страничный доклад, в котором изложена позиция Москвы по конфликту в Донбассе.