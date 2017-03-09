Погиб пятикратный чемпион мира по мотогонкам на выносливость Антони Деляль
Франция, 9 марта, 2017, 23:00 — ИА Регнум. Французский мотогонщик Антони Деляль погиб в ходе тренировочных заездов на трассе Ногаро. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает Motorsport.
Tony Castley
Мотогонки на выносливость
Сообщается, что Деляль разбился на прямой выезда с пит-лейна (часть гоночной трассы, на которой располагаются боксы команд) во время тренировки на трассе в Ногаро.
35-летний мотогонщик тренировался перед 24-часовой мотогонкой на выносливость. Медики пытались оказать Делялю первую помощь, но от полученных травм он скончался.
Деляль был пятикратным чемпионом мира в мотогонках на выносливость.