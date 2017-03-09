«Копенгаген» и «Аякс» продемонстрировали футбол высочайшего качества
Копенгаген, 9 марта, 2017, 22:50 — ИА Регнум. 9 марта на стадионе «Паркен» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Копенгаген» и «Аякс». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «львов».
На 25-й секунде матча датский форвард Расмус Фальк открыл счет в матче слабым ударом с острого угла в дальнюю шестерку — 1:0.
На 32-й минуте матча талантливый молодой вингер сборной Дании Каспер Дольберг сравнял счет ударом через себя после навеса лидера «Аякса» Дэви Клаассона — 1:1.
Через 15 минут после свистка на второй тайм датский форврад Андреас Корнелиус снова вывел «Копенгаген» вперед ударом головы после навеса Петера Анкерсена — 2:1.
Статистика матча («Копенгаген"/"Аякс»)
Удары 14/17
Удары в створ 6/5
Владение 35%/65%
Фолы 9/11
Составы на матч:
«Копенгаген»: Ульсен, Аугустинссон, Юхансон, Анкерсен, Йоргенсен, Квист, Матич, Корнелиус, Сантандер, Туту, Фальк.
«Аякс»: Онана, Тете, Виргевер, Де Лигт, Синкгравен, Клаассен, Юнес, Шёне, Де Бек, Дольберг.
Главный арбитр матча: Артур Соареш Диаш
Предупреждения: Йоргенсен — 21, Виргевер — 65, Тете — 71, Шёне — 77.
Голы: Фальк 1 — 1:0, Дольберг 32 — 1:1, Корнелиус 59 — 2:1.