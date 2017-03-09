Копенгаген, 9 марта, 2017, 22:50 — ИА Регнум. 9 марта на стадионе «Паркен» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Копенгаген» и «Аякс». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «львов».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 25-й секунде матча датский форвард Расмус Фальк открыл счет в матче слабым ударом с острого угла в дальнюю шестерку — 1:0.

На 32-й минуте матча талантливый молодой вингер сборной Дании Каспер Дольберг сравнял счет ударом через себя после навеса лидера «Аякса» Дэви Клаассона — 1:1.

Через 15 минут после свистка на второй тайм датский форврад Андреас Корнелиус снова вывел «Копенгаген» вперед ударом головы после навеса Петера Анкерсена — 2:1.

Статистика матча («Копенгаген"/"Аякс»)

Удары 14/17

Удары в створ 6/5

Владение 35%/65%

Фолы 9/11

Составы на матч:

«Копенгаген»: Ульсен, Аугустинссон, Юхансон, Анкерсен, Йоргенсен, Квист, Матич, Корнелиус, Сантандер, Туту, Фальк.

«Аякс»: Онана, Тете, Виргевер, Де Лигт, Синкгравен, Клаассен, Юнес, Шёне, Де Бек, Дольберг.

Главный арбитр матча: Артур Соареш Диаш

Предупреждения: Йоргенсен — 21, Виргевер — 65, Тете — 71, Шёне — 77.

Голы: Фальк 1 — 1:0, Дольберг 32 — 1:1, Корнелиус 59 — 2:1.