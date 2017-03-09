Киев, 9 марта, 2017, 22:53 — ИА Регнум. 8 марта в Донбассе на всех основных участках фронта продолжались спорадические перестрелки с применением тяжелого вооружения, минометов, бронетехники и стрелкового вооружения. Об этом 9 марта заявляют: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

Так, по словам начальника управления НМ ДНР Басурина, украинские войска обстреляли позиции ДНР в населенных пунктах: Саханка, Еленовка, Ясиноватая, Зайцево, Широкая Балка, Красный Партизан, Яковлевка, Спартак, Озеряновка, Коминтерново, Горловка, Сигнальное, Безыменное, Октябрь, Гольмовской, Докучаевск, Донецк (район аэропорта и «Вольво-центра»).

«За прошедшие сутки ВС Украины 57 раз нарушили режим прекращения огня. В результате чего по территории республики тяжелая артиллерия применялась 84 раза, из них калибра 152 мм — 25 раз, минометы — 276 раз, из них 171 раз калибра 120 мм, БМП и БТРы — 55 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 643 раза», — сказал Басурин.

Он уточнил, что в результате ведения боевых действий получили повреждения шесть жилых домов, из них три в н.п. Саханка: по улицам Гавриленко, 65, Бабенко, 3 и 4, один в населенном пункте Оленовка на улице Деповская, 7, один в н.п. Зайцево на улице Рыбалко, 173 и один в н.п. Ясиноватая по улице Каштановая, 4. Пострадавших среди мирных жителей нет.

По словам Басурина, противник продолжает перегруппировку и концентрацию вооружения у линии соприкосновения войск. «Так, в районе населенного пункта Новомихайловка — 9 км до линии соприкосновения — выявлено местонахождение взвода 122-мм САУ «Гвоздика». Кроме того, 9−10 марта ожидается прибытие Полторака (министр обороны Украины Степан Полторак — прим. ИА REGNUM ) в город Мариуполь в связи с участившимися случаями небоевых потерь среди личного состава 36 обр МП, массовым хищением ГСМ, оружия и боеприпасов. Подтвержден факт небоевых потерь в 46 об СпН 10 огшбр в районе н.п. Новолуганское, где военнослужащий совершил суицид, чему причиной послужили большие финансовые трудности и абсолютное бездушие командиров в отношении своих подчиненных», — считает Басурин.

Он сообщил, что подразделения НМ ДНР проводят плановые занятия по боевой подготовке: вождение, стрельба из танков, БМП и стрелкового оружия, занятия по специальной и инженерной подготовке.

Кроме того, министр обороны ДНР Владимир Кононов заявил, что украинская армия использует польские мины для обстрела позиций ДНР. При этом Кононов продемонстрировал найденный на передовой осколок снаряда 120-мм миномета, на котором просматривается польская маркировка. Этими минами, как утверждает Кононов, украинские силовики ведут обстрел позиций ДНР в Донецке и под Авдеевкой.

В то же время спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что вчера киевские силовики выпустили по позициям ЛНР до 500 снарядов и мин. «За прошедшие сутки противник 14 раз нарушили режим прекращения огня. При обстрелах ВСУ применяли минометы калибра 120 и 82 мм, БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено 495 мин и снарядов», — сказал Марочко.

По его словам, подразделения ВСУ перебросили к линии соприкосновения 12 установок реактивных систем залпового огня «Град», а также самоходные артиллерийские установки и бронетехнику. «Украинское командование продолжает нарушать условия размещения военной техники вдоль линии соприкосновения, предусмотренные минскими соглашениями, а также использует режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений в зоне так называемой «АТО». В районе н.п. Чмыровка Старобельского района вскрыт пункт постоянной дислокации 3-го реактивного дивизиона 27-й реактивной бригады ВСУ, на вооружении которой состоят РСЗО «Град» и «Ураган». В настоящее время в район Валуйское, Нижнетеплое, Петровка переброшены 12 РСЗО «Град». Кроме того, выявлено, что в зону ответственности 3-го батальона 24-й механизированной бригады, в районе н.п. Новозвановка, прибыли три БТР и три грузовых автомобиля с боеприпасами. В районе 1 км севернее н.п. Орехово в урочище Казенное зафиксированы две 122-мм САУ «Гвоздика» из состава 93-й бригады ВСУ», — рассказал Марочко.

Он сообщил, что внезапная проверка, проведенная группой офицеров Генштаба ВСУ, выявила в одной из бригад недостачу около 100 тонн горюче-смазочных материалов. «По нашим данным, в период с 1 по 4 марта командным составом ВСУ проведена проверка бригад, дислоцирующихся в зоне так называемой «АТО» непосредственно у линии боевого соприкосновения. Так, установлена работа группы офицеров генерального штаба в 14-й бригаде ВСУ с целью проведения проверки обеспеченности подразделений всеми видами довольствия и выявления фактов хищения горюче-смазочных материалов, стрелкового оружия и боеприпасов… По итогам проверки выявлена недостача около 100 т ГСМ. В связи с этим три офицера бригады лишились должностей. Всего по результатам работы комиссии заведено пять уголовных дел», — подытожил Марочко.

В свою очередь, спикер пресс-центра штаба «АТО» Мотузяник заявил, что «за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен на передовой».

«Однако на линии соприкосновения на Донецком направлении ранения получили трое гражданских. Волонтеры из Житомирщины Юлия Толмачева и Сергей Адамьяк получили ранения на севере Горловки. Им вовремя оказали профессиональную медицинскую помощь в Бахмутской больнице. Впоследствии их эвакуировали в Днепр», — сказал Мотузяник.

Он сообщил, что по позициям ВСУ в Майорске (под Горловкой) войска ДНР выпустили 30 мин, по Новгородскому — 100 мин. «Противник применял минометы в Верхнеторецком, а около 11 вечера «боевики» открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм по нашим позициям в Зайцево, где выпустили 30 снарядов. В районе Светлодарской дуги враг вел беспокоящие минометный огонь и активно провоцировал наших военных, открывая огонь из пулеметов и вооружения на БМП», — рассказал Мотузяник.

При этом в районе Авдеевки после обеда ВС ДНР вели минометный огонь по позициям ВСУ средней интенсивности продолжительностью более пяти часов. В Каменке, в районе донецкого аэропорта и вблизи Невельского войска ДНР применяли исключительно легкое вооружение. В районе Авдеевской промзоны военнослужащие ВСУ обнаружили вражескую снайперскую группу и уничтожили одного из снайперов. «Относительное уменьшение интенсивности вражеских обстрелов позволило украинским инженерам провести ремонтные работы в Авдеевке. Вчера была возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции. Таким образом, тепло-, водо‑ и электроснабжение в многострадальном городе осуществляется в штатном режиме», — добавил Мотузяник.

При этом полковник сообщил, что позиции ВСУ в Широкино (Мариупольское направление) были обстреляны «из артиллерии калибра 122 мм». «Также под минометные обстрелы попали позиции ВСУ в Марьинке, Чермалыке, Павлополе», — подчеркнул Мотузяник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель командующего Военно-морских сил Украины Андрей Тарасов заявил, что НАТО передаст украинскому флоту ранее списанные боевые корабли, в частности, десантные корабли типа Island (США).

По словам Тарасова, корабли находятся в боевом состоянии. Он напомнил, что украинский флот пополнится и новыми кораблями, которые строятся на верфях Украины. Так, ожидается передача четырех артиллерийских катеров типа «Гюрза-М», двух десантно-штурмовых кораблей, а также одного судна спецназначения.

Напомним, в феврале 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения; — для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.». Ранее, 21 сентября 2016 года в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Разведение сил произошло в Золотом (1 октября) и Петровском (7 октября). Отвод сил и средств из района Станицы Луганской (Луганщина, под контролем ВСУ) должен был начаться 7 марта 2017 года, но противоборствующие стороны сорвали процесс.