Катманду, 9 марта, 2017, 22:42 — ИА Регнум. В результате ДТП в Непале погибли по меньшей мере 24 человека, 9 марта сообщает Al Jazeera.

U.S. Department of Agriculture Дорога в Непале

Происшествие случилось в районе Джаджаркот на северо-западе Непала. Автобус съехал с горной трассы и упал со склона высотой 200 метров.

Местные официальные лица сообщили, что автобус был переполнен, в нем находилось около 50 человек.

16 человек погибли мгновенно на месте ДТП, еще восемь человек умерли в больнице.

«Районная больница переполнена ранеными, мы все еще ищем людей на месте аварии», — сказал местный чиновник Кришна Чандра Паудель.

Напомним, автобус выехал из города Халанга, расположенного в районе Джаджаркот. Местные власти считают, что узкая горная дорога и плохое техническое состояние транспортного средства могли стать причинами дорожной аварии.