Кишинёв, 9 марта, 2017, 22:18 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Кишинёве получило официальную ноту протеста от властей Молдавии в связи с пребыванием на территории России молдавских официальных лиц. Об этом сегодня, 9 марта, заявил журналистам пресс-секретарь посольства России в Молдавии Анатолий Лошаков.

Moldova.mid.ru Здание посольства России в Кишинёве

«Посольство России в Молдавии подтверждает получение ноты министерства иностранных дел и европейской интеграции в связи с ситуацией вокруг пребывания на территории России молдавских официальных лиц», — сказал пресс-секретарь Лошаков.

Напомним, молдавское правительство и парламент обвинили Россию в том, что молдавские чиновники якобы подвергаются унижениям при прохождении российского пограничного контроля, когда направляются на территорию РФ. Несчастных молдавских чиновников якобы тщательно обыскивают и даже допрашивают, наверное, с пристрастием.

В связи с этими умозаключениями кабинет министров Молдавии рекомендовал всем чиновникам не ездить в Россию.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что у него нет данных насчет каких бы то ни было притеснений молдавских чиновников со стороны российских пограничников и спецслужб. Додон заявил, что встретится с посолом России в Молдавии и обсудит эту ситуацию.