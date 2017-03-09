Вашингтон, 9 марта, 2017, 22:13 — ИА Регнум. Министерство обороны США обеспокоено тем, что Россия размещает свои системы ПВО в Сирийской Арабской Республике. Об этом сказано в докладе командующего Центральным командованием США (CENTCOM) генерала Джозефа Вотела, сообщают сегодня, 9 марта, американские СМИ.

Минобороны России Обеспечение безопасности авиагруппы ВКС РФ в Сирии

В докладе сказано, что в последние несколько месяцев российская армия разместила ряд новых систем «земля — воздух» на территории Сирийской Арабской Республики, которые вполне могут быть использованы для того, чтобы существенно уменьшить свободу маневра американских ВВС в сирийском воздушном пространстве.

Известно, что доклад генерала Вотела уже передан на рассмотрение сената Конгресса США.

Напомним, американские ВВС, а позже и американский спецназ, действуют на территории Сирии и в её воздушном пространстве без какого-либо разрешения законных сирийских властей или мандата Совета Безопасности ООН. Тем самым США грубо нарушают нормы международного права.

Официальный Вашингтон заявляет, что американские ВВС и спецназ борются в Сирии с международным терроризмом. Хотя на практике американские ВВС осуществляют прикрытие боевиков сирийской оппозиции, являющейся марионеткой в руках Запада и его ближневосточных сателлитов.

Россия вступила в сирийский конфликт по официальной просьбе законного сирийского правительства. Это позволяет российским войскам находится на территории Сирии, не нарушая нормы международного права.

Во избежание инцидентов между российским и американскими войсками, Москва и Вашингтон заключили соглашение о безопасности полетов в Сирии. Москва предлагала Вашингтону начать полноценные совместные действия против террористов, но американская сторона так на это и не решилась.