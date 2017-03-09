Дамаск, 9 марта, 2017, 22:10 — ИА Регнум. Боевики «Демократических сил Сирии» (ДСС) достигнут окраин сирийского города Ракка через несколько недель, заявили представители ДСС, 9 марта сообщает Reuters.

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«Мы ожидаем, что через несколько недель начнется осада города», — заявил официальный представитель ДСС Талал Али Сило.

Дополнительные силы, направленные США в Сирию, будут взаимодействовать с ДСС и Сирийской арабской коалицией, заявил официальный представитель возглавляемой США коалиции полковник ВВС Джон Дорриан.

Напомним, в Сирии задействованы 500 военнослужащих спецназа США. Пентагон перебросил дополнительно еще 400 солдат в Сирию, они должны оказать поддержку местным силам во время штурма Ракки.

В начале марта боевики ДСС перекрыли дорогу между Раккой и Дейр-эз-Зором, однако боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему контролируют районы к западу и к югу от Ракки.

В состав ДСС входят курдские отряды YPG. Ранее представители Пентагона заявили, что подразделения YPG будут участвовать в осаде Ракки. Турция выступает против участия YPG в освобождении Ракки.