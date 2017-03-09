Вашингтон, 9 марта, 2017, 21:56 — ИА Регнум. Конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер (член палаты представителей от штата Калифорния) считает, что властям США следует придерживаться сбалансированного взгляда на Россию, в противном случае страны встанут на путь к войне. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает телеканал RT.

Gage Skidmore Дана Рорабахер

Конгрессмен Рорабахер остается одним из немногих, кто не поддерживает антироссийскую истерию в правящих американских кругах и придерживается трезвого взгляда на Россию.

Напомним, в США проигравшие президентские выборы демократы ведут полномасштабную политическую войну против республиканского президента Дональда Трампа и его администрации.

Главным оружием в этой войне стало обвинение о связях с Россией того или иного члена команды Трампа. Первой жертвой пал советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Вся его вина заключалась в том, что он вел беседы с послом Российской Федерации в США Сергеем Кисляком по вопросам совместной борьбы с терроризмом и возможном снятии антироссийских санкций.

О вмешательстве России в выборный процесс в США демократы начали твердить ещё в ходе президентской гонки, при этом не предоставляя никаких доказательств. После победы Трампа к этим обвинениям они присовокупили и связь команды президента с Россией.

После атаки на Флинна, который вынужден был уйти в отставку, демократы набросились на генерального прокурора (он же министр юстиции) США Джефа Сешнса. Его обвинили в том, что он два раза встречался с Кисляком. Но Сешнс заявил, что никогда не обсуждал с российским послом американские выборы, а вел разговоры о совместной борьбе с международным терроризмом.

Демократы в Конгрессе и часть озлобленных на Трампа республиканцев настаивают на проведении полномасштабного расследования вымышленных связей нынешней администрации с Россией. Для этого противники Трампа предлагают назначить специального прокурора.

Сейчас даже президент Трамп не может переломить вектор антироссийской истерии, раздуваемой демократами. Поэтому хозяин Белого дома до сих пор не определил четкого вектора своей администрации в отношении России.

Конгрессмен Рорабахер решил не плыть по течению и сказал прямо, что антироссийская истерия ни к чему хорошему не приведет.

«Это должно прекратиться, или мы закончим войной с Россией. Давайте попытаемся взглянуть сбалансированно на то, что происходит», — сказал он.

Стоит отметить, что уже даже лидер республиканцев в сенате Конгресса США Митч Макконнелл заявил, что реальной надежды на улучшение отношений с Россией нет.