Москва, 9 марта, 2017, 21:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь председателя правительства Российской Федерации Наталья Тимакова прокомментировала заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес Дмитрия Медведева. Соответствующее заявление она сделал журналистам сегодня, 9 марта.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Бухгалтер

Ранее сегодня Лукашенко отреагировал на слова Медведева, сказанные им на заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии. На том заседании, которое состоялось 7 марта, глава правительства Белоруссии Андрей Кобяков обвинил Россию в завышении цен на голубое топливо для белорусских потребителей. Тем самым он продолжил начавшийся ещё в 2016 году российско-белорусский газовый спор.

Дело в том, что Минск хочет платить за газ по внутрироссийским ценам, а Москва продает белорусским потребителям газ по рыночным ценам, но со значительной скидкой. В итоге белорусские власти решили в одностороннем порядке изменить цену на российский газ и стали платить за него столько, сколько считают нужным. Образовалась задолженность, которую Минск погашать отказывается.

Медведев жестко отреагировал на обвинения Кобякова. «Если бы некоторые присутствующие на заседании страны не входили в Союз, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам — за $200», — сказал председатель российского правительства. При этом он подчеркнул, что никто никого насильно не держит в Союзном государстве России и Белоруссии — это дело добровольное.

Лукашенко сегодня решил ответить на слова Медведева, при этом назвав его «закоренелым другом».

«Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, что наши отношения с Россией — это не бухгалтерия», — угрожающе заявил Лукашенко.

Медведев лично не стал отвечать на выпад Лукашенко. Заявление сделала его пресс-секретарь Наталья Тимакова. Она подчеркнула, что бухгалтерия присутствует в политико-экономических отношениях даже самых родственных стран.

«Безусловно, любые политико-экономические отношения, даже с таким близким партнёром, как Белоруссия, — это всегда бухгалтерия. Правительство России в своей работе обязано учитывать складывающиеся торгово-экономические отношения с другими странами, включая их долги», — сказала Тимакова.

Более того, пресс-секретарь председателя правительства напомнила Белоруссии о том объеме кредитов, которые она получила от Российской Федерации. «Объём кредитов, полученных от России белорусскими партнёрами, превышает $6 млрд <…> неплохо бы и руководству Белоруссии помнить об этом», — сказала Тимакова.