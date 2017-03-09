Берлин, 9 марта, 2017, 21:31 — ИА Регнум. Утром 10 марта наземный персонал двух аэропортов Берлина начнет 25-часовую забастовку, 9 марта сообщает Reuters.

Alex Beltyukov Берлинский аэропорт Тегель

Представители профсоюза Verdi сообщили, что забастовка начнется в 04:00 по местному времени. Рабочие завершат забастовку примерно в 04:00 в субботу, 11 марта.

Согласно предварительным опросам, 98,6% рабочих аэропортов Берлин-Шёнефельд и Берлин-Тегель поддержали решение о проведении забастовки.

Главным требованием бастующих является повышение заработной платы наземного персонала примерно с $11,6 до $12,7.

Вечером 9 марта представители авиакомпании EasyJet заявили, что 10 марта будут отменены 90 рейсов в аэропорту Берлин-Шёнефельд.

Напомним, за последние несколько недель профсоюз Verdi организовал несколько забастовок, в результате чего авиакомпаниям пришлось отменить более 300 рейсов.