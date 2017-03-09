Донецк, 9 марта, 2017, 21:10 — ИА Регнум. Сегодня, 9 марта, сайт Совмина ДНР опубликовал распоряжение главы ДНР Александра Захарченко по реализации программы помощи жителям временно подконтрольной Украине части Донетчины и беженцам. Как сообщает ИА REGNUM, указанный план предусматривает предоставление жителям украинской части Донетчины медицинских услуг, возможность обучения в школах и вузах ДНР, получать помощь в оформлении республиканских документов.

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При этом в распоряжении Захарченко присутствует термин «народ Донбасса». «Распоряжаюсь: утвердить план мероприятий (дорожная карта) по реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса», — говорится в тексте распоряжения.

Отмечается, что контроль за исполнением решения возложен на и.о. министра иностранных дел ДНР Наталью Никонорову. Распоряжение было подписано 1 марта 2017 года и вступило в силу с момента подписания.

Кроме того, администрация главы ДНР сообщает, что с сегодняшнего дня на подконтрольной ДНР части Донетчины начал работать фонд «Единый Донбасс». Организация займется реализацией программы помощи жителям региона, которые проживают в украинской части Донетчины и Украины.

«С 9 марта в Донецкой Народной Республике начал свою работу Фонд «Единый Донбасс». Организация была создана по распоряжению Главы ДНР Александра Захарченко для реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса», — говорится в сообщении.

Фонд возглавил активист общественного движения «Донецкая Республика» Вадим Енгалычев. «Наш фонд полностью готов к работе. Как и заявлял Глава ДНР Александр Захарченко, ни один человек, нуждающийся в помощи и проживающий на территории, подконтрольной Украине, не будет забыт. Мы — дончане — единый народ…» — цитирует Енгалычева пресс-служба администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января 2017 года глава ДНР Захарченко, находясь с визитом в Крыму, назвал «предателями» жителей Донбасса, которые в разгар боевых действий на востоке Украины переехали в Крым.

«По нашим данным, Республика Крым приняла из ДНР около 12 тысяч человек — тех людей, которых мы можем смело назвать беженцами… Я прекрасно понимаю, что на самом деле (в Крыму) десятки тысяч сидящих здесь у вас людей, которые сбежали. Но мы не считаем их нашими беженцами. Мне дико было узнать, что в 2014—2015 годах вся Ялта была выкуплена беженцами с Донбасса. Это предатели», — сказал Захарченко.

По его словам, в разгар боев в Донбассе в 2014 году в миллионном Донецке оставалось чуть больше 200 тысяч человек. Захарченко считает, что по состоянию на январь 2017 года в Донецк якобы вернулось до 95% населения.

Напомним, 17 февраля 2017 года главы ДНР и ЛНР утвердили программу гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной украинским властям части Донбасса. Сама программа не предусматривает финансовой поддержки, помощи в трудоустройстве или переезде в ДНР.