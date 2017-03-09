Москва, 9 марта, 2017, 21:04 — ИА Регнум. Скандально известный российский артист, склонный к эпатажу, Никита Джигурда получил паспорт Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня, 9 марта, сообщается на официальном сайте правительства ДНР.

Цитата из к/ф «Раненые камни». Реж. Николай Засеев-Руденко. 1987. СССР Аскер (Никита Джигурда)

Сообщается, что сегодня, 9 марта, Джигурда стал гражданином Донецкой Народной Республики. «Я горжусь, что я русский поэт, хоть и родился на Украине», — сказал Джигурда.

Свое желание стать гражданином ДНР Джигурда объяснил несогласием с политикой киевских властей и протестом против действий украинских националистов.

«Я родился в Украине, провел детство в Донбассе, но главной точкой невозврата для меня стало сожжение людей в Одессе. Я русский артист и поэт украинского происхождения и горжусь этим. Донбасс всегда был душой Украины, но эту душу стали распинать. И сегодня я выступаю за то, чтобы на этой территории, наконец, наступил мир», — сказал Джигурда.

Он призвал украинскую власть мирно урегулировать конфликт в Донбассе, так как любая эскалация военных действий приведет к «полной разрухе» на Украине.

«Даже с врагами не поступают так, как ведут себя украинцы. Здесь, на Донбассе, настоящие мужчины, которые поступают правильно. Ведь если бы жители республик уподоблялись украинским националистам, на всей территории Украины царил бы хаос. Именно поэтому я выступаю за мир и дружбу», — сказал Джигурда.

Напомним, 18 февраля этого года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому все документы, выданные властями ДНР и ЛНР являются действительными на территории России.