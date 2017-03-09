Вашингтон, 9 марта, 2017, 21:00 — ИА Регнум. В результате январского антитеррористического рейда в Йемене американскими военными было убито от четырех до 12 мирных жителей, 9 марта сообщает Reuters.

Прицел

Данное заявление сделал глава командования США на Ближнем Востоке генерал Джозеф Вотел.

«Мы пришли к данному выводу на основе тщательно подобранной информации. От наших действий погибли от четырех до 12 гражданских лиц», — заявил Вотел.

Вотел добавил, что берет на себя ответственность за последствия данной антитеррористической операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января Пентагон отчитался о рейде в провинции Аль-Байда в Йемене, в ходе которого были убиты 14 боевиков «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и один военнослужащий армии США.

США ведут борьбу с «Аль-Каидой на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Йемене более 15 лет, в основном при помощи беспилотников.