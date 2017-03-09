Комрат, Молдавия, 9 марта, 2017, 21:00 — ИА Регнум. Руководство Гагаузии возмущено заявлениями председателя парламента и премьер-министра Молдавии о нежелательности визитов официальных лиц Молдавии в Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 9 марта в пресс-службе башкана (главы) Гагаузии.

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«Жители Гагаузской автономии видят в лице России стратегического партнера и желают укрепления многосторонних связей с многонациональным российским народом, — отметила башкан Ирина Влах. — За последние два года руководством Гагаузской автономии была проведена огромная работа по укреплению социально-экономических и гуманитарных связей с регионами Российской Федерации. Во время многократных визитов официальные лица, представляющие Гагаузию, всегда встречали уважительное и доброжелательное отношение как при прибытии на территорию России, так и во время налаживания рабочих контактов».

По словам башкана, благодаря укреплению партнерства между Гагаузией и регионами России был разблокирован экспорт винодельческой и плодоовощной продукции из автономии, частично решены проблемы молдавских мигрантов на территории России, Гагаузия получила от России значительную гуманитарную помощь.

«В этой связи глава автономии сожалеет о прозвучавших недружественных заявлениях в адрес Российской Федерации. Со своей стороны, Исполнительный комитет продолжит системную работу с регионами России в полном объеме», — подчеркнули в пресс-службе главы Гагаузии.

Напомним, власти Молдавии рекомендовали молдавским чиновникам воздержаться от поездок в Россию. 9 марта председатель парламента Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип передали послу РФ в Кишиневе Фариту Мухаметшину ноту, адресованную политическому руководству РФ. В документе говорится о «целом ряде нарушений, допущенных в отношении должностных лиц парламента, правительства, спецслужб и партий правящей коалиции Республики Молдова» при въезде и выезде с территории России.

«Молдавских чиновников неправомерно останавливают при въезде в Российскую Федерацию, допрашивают, с ними унизительно обращаются представители российских спецслужб», — утверждает молдавская сторона.

В Кишиневе утверждают также, что российские спецслужбы пытались «неправомерно добиться международного мониторинга ряд молдавских политиков».

По словам молдавского премьера Павла Филипа, молдавские власти получили информацию о «целом ряде рисков», связанных с поездками молдавских чиновников в Российскую Федерацию, и потому «до решения этой проблемы молдавских чиновников попросят воздержаться от поездок в Российскую Федерацию».

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ему ничего не известно о подобном отношении к молдавским официальным лицам со стороны российских пограничников и спецслужб. Решение запретить поездки молдавских чиновников в РФ он назвал ненормальным и способным заблокировать отношения с Россией.

«Я продолжу поездки в Москву и продвигать интересы нашей страны, работать над укреплением стратегического партнерства с Российской Федерацией», — заверил Додон.