Брюссель, 9 марта, 2017, 21:06 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Дональд Туск переизбран на второй срок. Об этом сегодня, 9 марта, заявил журналистам в Брюсселе премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

European People's Party Дональд Туск

Сообщается, что за кандидатуру Туска проголосовали 27 из 28 стран Европейского союза. Против была только родная страна Туска — Польша.

Срок полномочий Туска истекает только в мае этого года, но лидеры стран Евросоюза должны были определиться с кандидатурой его преемника уже сейчас на саммите Европейского союза, который проходит в Брюсселе 9−10 марта.

Незадолго до этого саммита, на другом, неформальном саммите ЕС на Мальте, Туск заявил, что готов баллотироваться на второй срок и уже тогда получил поддержку большинства стран Евросоюза.

За несколько часов до официального голосования по кандидатуре председателя Евросовета канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, заявила: «Я воспринимаю его (Туска, — прим. ИА REGNUM ) переизбрание как знак стабильности для всего Евросоюза и рада продолжению нашей совместной работы».

Первый раз Туск был избран на пост председателя Евросовета в сентябре 2014 года, когда он был ещё премьер-министром и лидером правящей в Польше партии «Гражданская платформа».

Но после этого в самой Польше произошли серьезные политические изменения. «Гражданская платформа» власть потеряла, и правящей партией стала политическая организация «Право и справедливость», во главе которой стоит давний политический противник Туска Ярослав Качиньский.

Польша была категорически против выдвижения Туска на второй срок на пост председателя Евросовета. Варшава даже выдвинула контркандидата Яцека Сариуш-Вольского, но у него не было шанса избраться на этот пост. Прибыв в Брюссель, премьер-министр Польши Беата Шилдо заявила журналистам: «Нет и не будет нашего согласия на то, чтобы председателем Евросовета, кем бы он ни был, стал человек, с кандидатурой которого не согласна его страна. Это вопрос принципа». Но остальные 27 стран Евросоюза её проигнорировали.