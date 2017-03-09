Москва, 10 марта, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 10 марта, Госдума во втором чтении обсудит законопроект, устанавливающий ответственность за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Вводится уголовная ответственность за хулиганство, совершенное на различных видах общественного транспорта: железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования. Под хулиганством при этом понимается грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Наказание составит до 5 лет лишения свободы.

Если же преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с сопротивлением представителю власти или другому лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, то максимальное наказание — лишение свободы до 7 лет.

Если хулиганские действия совершены с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, то грозит до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, Уголовный кодекс дополняется новой статьей, устанавливающей ответственность за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Как пояснил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), речь идет о деяниях, которые были совершены вне транспортного средства, и под которые будут подпадать действия так называемых «зацеперов» и хулиганов, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов. Максимальное наказание за это предусматривается в виде лишения свободы до двух лет — сейчас транспортные дебоширы могут отделаться административным штрафом до 1 тыс. рублей по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство».

Статистика

По данным РЖД, за 2015−2016 годы на железнодорожном транспорте было зафиксировано более 1300 происшествий в год, произошедших в результате хулиганских действий, угрожающих безопасности пассажиров и эксплуатации поездов. Общая сумма ущерба составила более 17 млн рублей.

Что касается авиадебоширов, что, по данным комитета Госдумы, за 2016 год свыше 35% выявленных нарушителей не понесли никакой ответственности из-за правовой неурегулированности сферы.