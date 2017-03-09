Ижевск, 9 марта, 2017, 20:31 — ИА Регнум. Верховный суд России 1 марта текущего года признал недействительным положение регионального закона о запрете парковки на газонах и детских площадках. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Государственного совета Удмуртии со ссылкой на председателя постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и организации работы парламента Энвиля Касимова.

Детская площадка

По его словам, ранее в Верховный суд Удмуртии обратилась жительница республики, которую наказали за стоянку на детской площадке, но она с наказанием не согласилась. В суде решили, что ответственность за указанный вид правонарушения может быть установлена только на федеральном уровне. В настоящее время федеральным законодательством ответственность за проезд и стоянку транспорта на озелененных территориях не предусмотрена.

По словам Касимова, удмуртские депутаты будут прорабатывать этот вопрос в дальнейшем совместно с коллегами из Государственной думы. Он не исключает, что норма может вернуться в региональный закон в другой формулировке.

Ранее жительница Удмуртии обратилась с иском в Верховный суд республики, соответствующая документация опубликована на портале «Судебные и нормативные акты РФ». Ответчиком по делу являлся Госсовет Удмуртии. Согласно документам, ответственность за парковку и проезд на озелененных территориях и в местах общего пользования (детская площадка) регламентирована несколькими законодательными актами республики: пунктом 8.1.1 Правил благоустройства города Ижевска, Статьей 11.8 Закона Удмуртской Республики №57-РЗ от 13.10.2011 г. «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений».

ВС Удмуртии решил, что транспортное средство (автомобиль) является источником повышенной опасности, вопросы управления, технической эксплуатации и другие вопросы, связанные с его использованием, урегулированы на федеральном уровне. Порядок размещения транспортных средств (остановки и стоянки) регламентирован разделами 12 и 17 Правил дорожного движения РФ, ответственность за нарушение которых установлена статьей 12.19 КоАП РФ. «Таким образом, общественные отношения, связанные с установлением административной ответственности за размещение транспортных средств, урегулированы на федеральном уровне федеральным законодательством в КоАП РФ», — отмечается в решении суда.

Также суд отметил, что «иное приведет к различной мере ответственности при совершении одних и тех же деяний на различных административных территориях РФ».