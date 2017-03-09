В Госдуме создаются три подгруппы для работы по настройке налоговой системы
Москва, 9 марта, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Для подготовки конкретных предложений по совершенствованию налоговой системы на площадке Госдумы будут сформированы три рабочие группы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом сообщил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») по итогам консультаций с президентом РСПП Александром Шохиным по вопросу настройки налоговой системы.
Первая группа займется оценкой фискальной нагрузки на бизнес, вторая группа проработает предложения по совершенствованию налогового администрирования, третья группа изучит вопросы, связанные с реализацией закона о контролируемых иностранных компаниях, с трансфертным ценообразованием и с деятельностью консолидированных групп налогоплательщиков.
Первые результаты работы, по словам Макарова, будут представлены в середине лета в преддверии формирования проекта федерального бюджета на 2018−2020 годы.
«В течение 2017 года пройдет обсуждение представителями бизнеса и экспертного сообщества с тем, чтобы в 2018 году принять все решения и настроить налоговую систему так, чтобы она была стабильной на длительный период времени, и бизнес точно увидел ориентиры», — сказал Макаров по окончании встречи с главой РСПП.
Первые результаты работы рабочих групп, по словам Макарова, будут представлены в середине лета в преддверии формирования проекта федерального бюджета на 2018−2020 годы. «Мы полагаем, что это должно пройти летом в преддверии подготовки к внесению Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики и бюджета на 2018 — 2020 годы», — отметил глава комитета.
Со своей стороны президент РСПП Александр Шохин не исключил, что в рамках формирующихся рабочих групп будут выделены тематические подгруппы, в частности, по межбюджетным отношениям или по публичным платежам обязательного характера. «Тем не менее, эти три блока, обозначенные главой комитета, безусловно, являются основными, и по ним мы должны готовить предложения, в том числе в рамках сводного документа, на основе которого будут готовиться бюджет на 2018−2020 годы», — отметил Шохин.
Шохин также заявил, что для выработки консолидированной позиции по совершенствованию налоговой системы будут привлечены все бизнес-объединения страны. «Наша работа в таком инструментальном прикладном плане позволяет говорить о том, что мы сумеем обеспечить интересы всех заинтересованных сторон. Нам не хотелось бы, чтобы на площадке правительства или Государственной думы разные бизнес-объединения ходили со своими несогласованными позициями. Мы заинтересованы в том, чтобы и Торгово-промышленная палата, «Опора России», «Деловая Россия» на площадке Государственной думы работали консолидировано», — заключил глава РСПП.
Задачу провести в течение 2017 года обсуждение ключевых параметров налоговой политики в ежегодном Послании Федеральному Собранию поставил президент России Владимир Путин.