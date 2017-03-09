Москва, 9 марта, 2017, 20:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел в Кремле встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимир Путина с Биньямином Нетаньяху

Сообщается, что темами переговоров были: ситуация на Ближнем Востоке в целом; ситуация в Сирийской Арабской Республике в контексте совместных усилий по противодействию международному терроризму; а также основные аспекты российско-израильского сотрудничества.

Открывая встречу, Путин отметил, что у России и Израиля налажен очень тесный, доверительный контакт. «Мы регулярно лично встречаемся, постоянно находимся на телефонной связи, работаем на уровне министерств и ведомств», — констатировал российский лидер.

Путин напомнил, что Нетаньяху довольно часто приезжает в Россию накануне каких-нибудь еврейских праздников: «Хочу поздравить Вас с приближающимся праздником Пурим, пожелать Вам и всему Израилю хороших праздников и благополучия».

В свою очередь, Нетаньяху подчеркнул, что Россию и Израиль связывают дружеские отношения и нерушимые связи в виде одного миллиона русскоговорящих израильтян. Также Нетаньяху напомнил, что в последние месяцы была завершена вся официальная процедура, связанная с пенсионным соглашением между двумя странами. «Хочу лично Вас поблагодарить за достижение этого соглашения», — сказал израильский премьер-министр.

Нетаньяху особо подчеркнул значимость совместной российско-израильской борьбы против радикального исламского террора. «В последний год было очень серьёзное продвижение в борьбе с радикальным исламским суннитским террором под руководством ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль‑Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и Россия внесла большой вклад в этот результат, в это продвижение», — сказал глава израильского правительства.

При этом он тут же оговорился, что Израиль вовсе не хочет, чтобы радикальный исламский суннитский терроризм был сменён радикальным исламским шиитским терроризмом под руководством Исламской Республики Иран.

В этом контексте он вспомнил про приближающийся праздник Пурим. История этого праздника берет начало почти две с половиной тысячи лет назад. Праздник Пурим, согласно библейской Книге Есфири, был установлен в память спасения евреев, проживавших на территории Персидской империи, от истребления их Аманом-амаликитянином, любимцем персидского царя Артаксеркса. Существует значительное расхождение между традиционной датировкой событий и датировкой, принятой в современной исторической науке. В отношении персидского периода еврейской истории эти расхождения составляют до двухсот лет.

Но Нетаньяху использует древний праздник Пурим для вполне прозрачных политических параллелей. «Благодарю Вас за поздравление с праздником Пурим. Две с половиной тысячи лет назад в древней Персии была попытка уничтожить еврейский народ, которая провалилась. Это то, что мы отмечаем в рамках этого праздника. И сегодня есть попытки со стороны продолжателя древней Персии — Ирана — уничтожить еврейское государство: они говорят об этом открыто, пишут это чёрным по белому в своих газетах», — сказал Нетаньяху Путину.

Далее израильский премьер выразил уверенность, что Россия так же, как и Израиль, хочет предотвратить угрозу радикального исламского террора — не важно, каким бы он ни был, шиитским или суннитским.