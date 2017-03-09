Омск, 9 марта, 2017, 20:07 — ИА Регнум. Результаты первых матчей полуфинальных серий на Востоке.

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«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) 1:2 ОТ (0:0 0:1 1:0 0:1), счёт в серии 0:1

ОТ (0:0 0:1 1:0 0:1), счёт в серии «Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 4:0 (1:0 0:0 3:0) счёт в серии 1:0

Так же, как и на Западе, победитель конференции одержал победу, а вторая команда конференции первый домашний матч полуфинала проиграла в овертайме.

Завтра, 10 марта, вторые матчи полуфинальных серий пройдут на Западе. Питерские армейцы, в случае второго домашнего поражения, попадут в невероятно трудную ситуацию.

Положение команд в розыгрыше Кубка Гагарина можно посмотреть здесь.