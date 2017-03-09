Москва, 9 марта, 2017, 19:57 — ИА Регнум. Система каршеринга для инвалидов — интересная, но пока сложно реализуемая в городе инициатива, считает основатель и директор фонда «Сила духа» Александр Шлычков. Комментируя ИА REGNUM инициативу по расширению парка проката специальными авто, он отметил, что появление подобных предложений тем не менее означает более серьезное отношение к людям с инвалидностью в обществе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

«Адаптация автомобилей каршеринга для людей с инвалидностью, безусловно, инициатива интересная. Однако есть ряд вопросов, которые на данный момент усложняют ее воплощение в жизнь. Каршеринг для людей с инвалидностью будет удобен и востребован при полностью доступной городской среде и при условии, что автомобиль будет располагаться недалеко», — подчеркнул Шлычков.

Например, водителю с нарушениями опорно-двигательного аппарата часто необходима помощь в пересадке в машину. Соответственно, он сможет воспользоваться услугами аренды автомобиля только с сопровождающим, отметил директор «Силы духа».

«Сейчас пока сложно представить, как это будет работать, тем более что количество адаптированных автомобилей вероятнее всего будет ограниченно. Однако само по себе появление таких программ означает, что бизнес начинает воспринимать людей с инвалидностью как свою непосредственную целевую аудиторию», — заявил он.

Напомним, первые специализированные автомобили в московском каршеринге могут появиться уже в 2018 году. Как пояснили в компании «Делимобиль» в комментарии М24.ru, предполагается, что это будет переоборудованный автомобиль Hyundai Solaris, который вскоре пройдет испытания в компании.