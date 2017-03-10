Чебоксары, 10 марта, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Чувашия усилила позиции в национальном рейтинге прозрачности закупок. По итогам 2016 года она перешла из базового уровня в группу регионов с высокой прозрачностью закупочной деятельности. Республика заняла шестое место в своей группе, сообщили ИА REGNUM в Минздраве Чувашии со ссылкой на «Национальный рейтинг прозрачности закупок», отметив при этом, что 42,7% всех госзакупок республиканских заказчиков — это медицинские закупки.

Nrpz.ru Рейтинг прозрачности

Рейтингежегодно формируется Национальной ассоциацией участников электронной торговли. Оценивается деятельность как государственных заказчиков федерального, регионального и муниципального уровня, так и закупки государственных корпоративных и частных коммерческих заказчиков. Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым негосударственным исследовательским центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.

Государственные заказчики регионального уровня разделены на 5 групп прозрачности — гарантированная, высокая, средняя, базовая, низкая. По данным рейтинга за 2016 год, Чувашская Республика заняла 6 место среди регионов, включенных в группу с высокой прозрачностью закупочной деятельности, набрав 4483 балла (пятёрка лидеров в данной группе — Мордовия, Югра, Смоленская область, Камчатский край, Саратовская область). Напомним, в 2015 году Чувашия находилась на втором месте базового уровня прозрачности с 3577 баллами.

Директор Центра ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Ирина Луценкоотмечает, что эффективность системы госзакупок в Чувашии «в первую очередь» обеспечили централизованные торги — «организация проведения совместных аукционов для большого количества заказчиков», что «позволило сформировать единый подход по формированию начальной максимальной цены контракта». По её словам, которые приводит Минздрав Чувашии, в ходе проведения совместных аукционов по лекарственным препаратам за 2016 год бюджетная эффективность составила 56,02 млн рублей (12%).

«Например, стартовая цена совместных торгов больниц на закупку лекарственного препарата гепарина, использующегося в практике лечения как коагулянт, снижающий процесс тромбообразования и свертывания крови, составила 6,2 млн рублей. В ходе торгов начальная цена была снижена на 65,5%, экономия составила 4,1 млн рублей. Или еще один пример — закупка медицинских изделий для диагностических исследований: стартовая цена — 9,9 млн рублей — уменьшена на 56,2%, то есть сэкономлено 5,5 млн рублей»,- приводят в релизе комментарий Ирины Луценко.

Отмечается также, что при составлении рейтинга используются данные публичных официальных источников, в том числе официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок, официальных сайтов участников, а также данные, предоставленные участниками в форме собственноручно заполненных анкет. Одним из основных критериев оценки (а их 45) является экономическая эффективность проведенных закупок. Основным методом анализа является сравнительный анализ показателей участников, принадлежащих к одному классу закупщиков.

Напомним, ранее Алла Самойлова (две недели назад покинула должность министра здравоохранения Чувашии), отмечала, что по итогам 2016 года общая экономия в результате всех проведенных торгов по отрасли здравоохранения составила 13,5%, или 666 млн рублей. Она напомнила, что закупаются в основном жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, цены на которые устанавливаются государством, а «все закупки подвергаются общественному контролю и обсуждению». Комментируя рейтинг добросовестности регионов в сфере госзакупок на нужды здравоохранения, опубликованный «Коммерсантом» (в котором Чувашию включили в число регионов с самой высокой переплатой в процентах), Самойлова поясняла, что «если произвести простой математический расчет, то получается, что анализировались госзакупки на сумму 283 млн рублей».

«Общая сумма проведенных госзакупок в сфере здравоохранения Чувашии по итогам 2016 года составила 4 млрд 885 млн рублей, включая медикаменты, расходный материал, строительство и другие работы. Когда мы стали выяснять, какие контракты анализировались, то вышли на список из 596 даже не контрактов, а заявок, размещенных на официальном сайте госзакупок. При этом в этом перечне не было ни одной закупки медикаментов. Здесь есть контракты по итогам конкурсов на поставку расходных материалов, но в основном по проведению ремонтных работ, технического обслуживания, покупка теплоэнергии, электроснабжения. Та информация, которая взята с официальных сайтов, анализировалась выборочно. Непонятно, какие контракты взяты к обсуждению. При этом сравниваются несравнимые вещи: как можно сравнивать контракты на закупку расходного материала и контракты на ремонтные работы?» — недоумевала Алла Самойлова.