Москва, 9 марта, 2017, 20:09 — ИА Регнум. В Кремле состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Зигмар Габриэль

Сообщается, что с российской стороны также присутствовал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Основное внимание на встрече было уделено состоянию и перспективам развития российско-германских отношений.

Открывая встречу, Владимир Путин отметил, что российские власти находятся в постоянном контакте с официальными представителями Германии и выразил надежду, что так будет и впредь. Путин подчеркнул, что и в Берлине, и в Москве понимают, в каком состоянии на самом деле состоянии находятся российско-германские отношения.

«Насколько я понимаю, наша общая задача заключается в том, чтобы отношения полностью нормализовались, а все сложности, с которыми мы сталкиваемся, были бы решены», — сказал российский лидер.

В ходе встречи были подробно обсуждены мировые вызовы, которые могут быть решены только усилиями многих государств. Кроме того, Путин заявил, что ждет с визитом госпожу федерального канцлера Германии Ангелу Меркель. «Прошу передать ей самые лучшие пожелания», — сказал президент России.

Габриэль поблагодарил Путина за теплый прием, и рассказал, что уже провел с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым содержательные переговоры на множество тем.

Глава МИД ФРГ пообещал передать привет Путина Ангеле Меркель и выразил надежду, что представится возможность для её приезда. Также Габриэль добавил, что новый президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (ранее занимал пост министра иностранных дел) тоже собирается приехать в Россию.