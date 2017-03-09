Будапешт, 9 марта, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен судьбой детей мигрантов в связи с новым венгерским законопроектом, предусматривающим задержание всех лиц, которые ищут убежища в стране, 9 марта сообщает Associated Press.

Юдель Пэн. Дети-беженцы. 1914

Согласно новому законопроекту, в Венгрии может быть разрешено задержание беспризорных детей мигрантов старше 14 лет.

Подобные задержания «фактически криминализуют детей». «Эти действия могут оказать на ребенка, вне зависимости от его возраста, такое влияние, которое будет иметь последствия на протяжении всей его жизни», — заявил представитель ЮНИСЕФ Афшан Хан.

Хан также обратился к президенту Венгрии Яношу Адеру с призывом «относиться к детям, в первую очередь, как к детям» и задуматься о об этом, прежде чем подписывать законопроект.

Многие международные агентства раскритиковали новый законопроект Венгрии, принятый парламентом страны 7 марта.

Напомним, в связи с миграционным кризисом в Венгрии введен режим чрезвычайного положения, который был продлен до 7 сентября текущего года.