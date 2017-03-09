Москва, 9 марта, 2017, 20:02 — ИА Регнум. В Москве зафиксирован новый температурный рекорд. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает погодный центр «Фобос».

Весна пришла

Сообщается, что на 9 марта в Москве установлен новый температурный рекорд — к 15:00 воздух в столице прогрелся до 9,7 градуса.

«Сегодня в Москве обновлен рекорд максимальной температуры воздуха. Прежнее достижение, составлявшее +9,1°, продержалось всего два года. И вот в 15 часов на метеостанции ВДНХ столбы термометров достигли отметки +9,7°», — сказано в сообщении погодного центра «Фобос».

Окончательно новый рекорд пока не зафиксирован, так как ещё не собраны данные со всех термостатов. Это будет сделано после 21:00.

Специалисты погодного центра «Фобос» предупреждают, что аномально теплая погода в московском регионе сохранится в ближайшие дни. При этом вероятность новых температурных рекордов невелика.